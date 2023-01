Juventus-Monza | la decisione di Allegri su Di Maria | Milik e Paredes

(Di sabato 28 gennaio 2023) Tutto pronto per la sfida tra, match valido per la 20^ giornata di Serie A. Bianconeri a caccia di riscatto dopo il pareggio interno contro l’Atalanta e dopo i 15 punti di penalizzazione inflitti dalla Corte Federale Timido sorriso per, il quale potrebbe recuperare definitivamente Vlahovic e Pogba in vista del girone di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Quella contro ilè molto più che una partita. Domani per lascatta la settimana della ripartenza a tutto campo e in tutti i campi. Dal progetto di rimonta in campionato alle prime strategie di mercato ...A 1,55, invece, c'è l''1' dellasul, già battuto in Coppa Italia. Lazio da Champions - La zona Champions League comprende anche altre due squadre, la Lazio e l'Atalanta, divise da due ...

Juventus-Monza, Allegri l'ha pensata così: probabile formazione Tuttosport

Pessina: "Monza da decimo posto, con la Juve giochiamo alla pari" la Repubblica

Juventus-Monza, ecco quando parlerà Allegri in conferenza stampa Tuttosport

Juventus, Allegri ritrova Vlahovic: con il Monza quasi tutta la rosa a disposizione Sky Sport

in coppa Italia contro il Monza valso la qualificazione ai quarti di finale della competizione. Ora la voglia di riprendersi in toto la Juventus; il suo apporto, in questa seconda parte di stagione, ...I bianconeri, reduci da un solo punto raccolto nelle ultime due gare, vogliono tornare alla vittoria. Biancorossi in serie positiva ...