Juventus | Allegri | “Chiesa e Cuadrado out | McKennie sul mercato Società si difenderà”

(Di sabato 28 gennaio 2023) “Arriviamo a questa sfida dopo due gare in cui abbiamo subito 8 gol e raccolto un solo punto. Dobbiamo migliorare. Serve tornare alle vecchie abitudini”. Così Massimiliano, allenatore della, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Monza, in programma domani alle 15 all’Allianz Stadium. “Loro giocano bene e in Coppa italia hanno fatto una buona partita. Domani sarà una partita importante per noi e per tornare alla vittoria”. Sul suo contratto: “Ho parlato con John Elkann ma non del rinnovo. Mi ha chiesto come stava andando la squadra. In questo momento bisogna stare concentrati sul campionato senza perderlo di vista“. Sulle condizioni della rosa: “ha un affaticamento e non ci sarà per circa due-tre giorni, mentre Vlahovic, De Sciglio e Pogba sono a disposizione.ha un ...