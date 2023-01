Juve | McKennie al Leeds | ingaggio | cifre | condizioni per l'obbligo di riscatto

Intanto Juventus e Leeds sono vicine ad un accordo per Weston, come ha confermato in ... Ma in casac'è un altro discorso che nelle ultime ore di mercato potrebbe avere sviluppi ...... Westonè ormai sul piede di partenza e le cifre in entrata dovrebbero essere ... una volta incassata questa nuova plusvalenza, cosa fare con i soldi in entrata Di certo laha gravi ed ...

obbligo di riscatto condizionato: per la precisione, questo dovrebbe scattare in caso di salvezza del Leeds e se McKennie dovesse disputare almeno dieci presenze. Con ...L'annuncio dell'accordo tra la Juve e un altro club è arrivato dalla vivavoce di Max Allegri. Il tecnico bianconero non ha dato il nome della prossima società di…