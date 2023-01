(Di sabato 28 gennaio 2023) C'è talmente tanto altro da dire e da fare, che il mercato invernale in casastava scivolando via quasi come se non ci fosse stato. Ma a ravvivarlo ci ha pensato Westonproprio sul ...

C'è talmente tanto altro da dire e da fare, che il mercato invernale in casastava scivolando via quasi come se non ci fosse stato. Ma a ravvivarlo ci ha pensato Westonproprio sul finale, lo stesso giocatore che fin dall'inizio era stato d'altronde individuato ...... le principali notizie di venerdì 27 gennaio: Zaniolo rifiuta il Bournemouth: scontro totale con la Roma Fiorentina Brekalo in città: sabato le visite medicheverso il Leeds: laapre al ...

Juve, McKennie al Leeds: ecco cosa manca Corriere dello Sport

LIVE MERCATO - Vlahovic piace a 6 big europee. Zaniolo, Bournemouth o panchina fino a giugno. Rugani non ... Tutto Juve

Rassegna Juve – McKennie: il Leeds chiama. Pogba e Vlahovic verso il rientro Juvenews.eu

LIVE MERCATO - Juve, per McKennie colloqui anche con Arsenal ed Aston Villa. Il Valencia offre 3... Tutto Juve

Calciomercato Juve, centrocampo in bilico: tutti gli aggiornamenti tra gennaio e la prossima estate Sono ore decisive per il trasferimento in Premier League di Weston McKennie. Juve e Leeds sono al la ...C’è talmente tanto altro da dire e da fare, che il mercato invernale in casa Juve stava scivolando via quasi come se non ci fosse stato. Ma a ravvivarlo ci ha pensato Weston McKennie proprio sul ...