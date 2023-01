Juve in fase di smantellamento | Allegri annuncia | “Venduto McKennie”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 28 gennaio 2023) Westonsarà un nuovo giocatore del Leeds, l’annuncio ufficiale è stato dato da Maxin conferenza stampa. Westonlascia lantus per unirsi al Leeds United. La notizia è statata dall’allenatore Massimilianoin conferenza stampa. Le due società hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del centrocampista americano, che si unirà alla squadra inglese in un prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 35. Il giocatore, che ha trascorso due anni e mezzo a Torino, partirà domenica per sottoporsi alle visite mediche in Inghilterra e si unirà al suo nuovo allenatore, l’americano Jesse Marsch.ha già esclusodalla lista dei convocati per la partita contro il Monza, ...