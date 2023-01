José Martì | gigante rivoluzionario di Cuba | il suo concetto di libertà dei popoli è ancora attuale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ho sempre ritenuto che, il grandeno di cui si celebra in questi giorni il centosettantesimo anniversario della nascita, abbia dato un contributo inestimabile alla dottrina, oggi più che mai necessaria alle classi oppresse per demolire il vecchio ordine capitalistico e consentire finalmente all’umanità di uscire dalla Preistoria nella quale si trova tuttora immersa fino al collo., nato per l’appunto il 28 gennaio 1853 all’Avana e morto combattendo a Boca de Dos Rios il 19 maggio 1895, ha unito nel corso della sua breve vita teoria e prassi come pochi altri unendo un’elaborazione teorica rigogliosa, approfondita e feconda, a una militanza coerente fino all’estremo sacrificio della vita. Adobbiamo, sul piano propriamente teorico, varie ...