Israele | attentato sinagoga Gerusalemme | 42 arresti

(Di sabato 28 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sale a 42 il numero delle persone arrestate in relazione all’davanti a unaalla periferia dicostato la vita a sette persone. Lo ha detto l’esercito israeliano aggiungendo le autorità israeliane hanno aumentato la presenza delle forze della sicurezza in Cisgiordania, inviando un ulteriore battaglione. “A seguito di una valutazione delle Forze di difesa israeliane, è stato deciso di rafforzare la divisione di Giudea e Samaria (Cisgiordania) con un ulteriore battaglione”, hanno detto i militari israeliani. “La polizia ha arrestato 42 sospetti per interrogarli, alcuni dei quali appartenenti alla famiglia del terrorista”, ma anche residenti del suo quartiere aest, si legge in una nota della polizia. Secondo quanto riportato questa mattina dal sito di Ynet, 15 ...

In una nota di Palazzo Chigi si legge che ' Il governo italiano condanna con forza il vileterroristico di Gerusalemme ed esprime il suo cordoglio e la sua vicinanza allo Stato d'e ...Roma, 28 gen. " "Profondamente addolorato e preoccupato per l'avvenuto davanti alla Sinagoga di Gerusalemme. Addolorato perché avvenuto nella Giornata ... Solidarietà al popolo di". ...

