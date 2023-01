Iran | Pahlavi | non sono proteste è un rivoluzione

(Di sabato 28 gennaio 2023) "Queste non. Questa è una. È la primadella storia guidata dalle donne": così Reza, erede dello scià deposto 43 anni fa ed esiliato in Occidente, ...

... così Reza, erede dello scià deposto 43 anni fa ed esiliato in Occidente, intervistato dal Tg5. "Le proteste durano da anni - denuncia - ma ora la gente davvero non ne può più. L'è in ...Succede, a volte, che le idee e la storia dietro un uomo sovrastino l'uomo stesso. È il caso del principe ereditario e pretendente al trono dello Stato imperiale dell'Reza Ciro, figlio maggiore dell'ultimo Scià di Persia Mohammad Rezae di sua moglie Farah Diba , esiliato dopo che l'ex Scià è stato rovesciato dalla rivoluzione islamica del ...

