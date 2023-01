Invita tutti i suoi ex al proprio matrimonio | il video diventa virale | “Volevo che vedessero cosa si stavano perdendo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 gennaio 2023) La vendetta è un piatto che va servito.. al. Ebbene sì, perchè una sposa hato alex affinché “si”. Una storia che arriva dalla provincia cinese Hubei e che ha fatto in poco tempo il giro del web. A riportare la notizia è stato il giornale online Mirror, che ha rilanciato ilpubblicato sui social dalla donna. Nel filmato,to, si vedono gli ex fidanzati della sposaseduti ad un unico tavolo, messo rigorosamente in bella vista, sul quale c’è il bigliettino con scritto: “Tavolo degli ex fidanzati”. Una decisione, quella presa dalla ragazza, che lei ...