Investito da un bus a piazza dei Re di Roma | morto rider 23enne VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 28 gennaio 2023) Terribile incidente nella serata di oggi, 28 gennaio, a, nel quartiere Appio Latino. Un giovane, intento nel lavoro di consegne, è statoda un bus adei Re diintorno alle ore 19:00, all’altezza di Largo Vercelli. L’urto con l’autobus è stato fatale per l’uomo. Incidente mortale aRe diAl momento la dinamica dell’incidente non è ancora chiara. Da una prima ricostruzione delle persone presenti sembrerebbe che la vittima, un giovane uomo di origine keniota di 23 anni, sia statomentre dal centro dellastava andando verso l’esterno. In quel punto non ci sono strisce pedonali. L’incidente è avvenuto nell’ora di punta, in cui il traffico – sempre congestionato a ...