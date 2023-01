(Di sabato 28 gennaio 2023) "Letelefoniche costituiscono un mezzo di prova fondamentale per individuare autori di, non solo perdi terrorismo o di mafia". Così il neo procuratore generale della Corte ...

...il neo procuratore generale della Corte d'appello di Ancona Robertonel suo intervento all'apertura dell'Anno giudiziario nelle Marche. "La diffusione mediatica del contenuto di...... soprattutto, l'Associazione dei familiari delle vittime, alla cui presidente, RosannaZecchi,... referti autoptici, fotografie di identikit, registrazioni dibattimentali e...

Intercettazioni: Rossi, fondamentali per tutti i reati gravi Espansione TV

Sequestro sventato, il procuratore Rossi: 'Le intercettazioni ci hanno permesso di salvare un uomo' Repubblica TV

Intercettazioni, ripartiamo dalla Costituzione Il Dubbio

Tentano di rapire un imprenditore a Barletta, sette arresti. L'allarme della Dda: "Qui sequestri-lampo fenome… La Repubblica

Intercettazioni, il procuratore di Bari: "La democrazia deve essere trasparente e l'informazione è un diritto" La Repubblica

"Le intercettazioni telefoniche costituiscono un mezzo di prova fondamentale per individuare autori di reati, non solo per reati di terrorismo o di mafia". (ANSA) ...Uno degli indagati era agli arresti domiciliari. Il piano della banda era pronto a scattare il 22 aprile 2022. Il procuratore Rossi: "Intercettazioni ...