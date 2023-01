Inter | Sky Sport | Skriniar ha già firmato con il Psg per giugno

(Di sabato 28 gennaio 2023) Tutto fatto per l’approdi di Milanal Psg. Secondo quanto riportato da Sky, il difensore dell’avrebbe giàil contratto con i parigini, dove approderà in estate. Difficile il suo trasferimento già a gennaio. L’ha infatti rifiutato una prima offerta arrivata dai francesi per acquistare subito il calciatore. Da capire se da qui alla fine del mercato ce ne saranno altre. Di sicuro però,sarà un prossimo giocatore del Psg.Face.

Alle 18 sono scese in campo Cremonese e: è finita 1 - 2, al gol di Okereke ha risposto Lautaro con una doppietta ( GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). In corso Atalanta - Sampdoria (in diretta su).... hanno raggiunto al terzo posto Lazio e: hanno 37 punti grazie a un percorso di undici ... sia "DAZN Standard" che "DAZN Plus" purché siano clientitramite un abbonamento TV attivo, al costo ...

Sky – Inter, 11 scadenze tra 2023 e 2024: chi rinnova e chi (forse) no, caso per caso fcinter1908

SKY - Inter, i nomi dei potenziali sostituti di Skriniar Napoli Magazine

Sky – Inter, sorpasso di Dimarco su Gosens: le ultimissime sulla formazione fcinter1908

Milan Skriniar non sarà più un giocatore dell'Inter: la firma è già arrivata, ora c'è da capire quando ci sarà l'addio ...Skriniar-PSG è una trattativa che potrebbe cambiare lo scacchiere del campionato italiano negli ultimi giorni. Sky Sport riporta che il club francese ha presentato un'offerta ...