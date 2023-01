Inter | momento delicato | ieri confronto tra i giocatori

(Di sabato 28 gennaio 2023)no tra idell’nella giornata diin casadopo la sconfittana inaspettata contro l’Empoli di lunedì. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport inerazzurri hanno avuto untra di loro per compattarsi ulteriormente. “Sarà l’atteggiamento iniziale a fare la differenza e a dare il senso di una sterzata stagionale. Visto che le romane e l’Atalanta soffiano alle spalle, è necessario mettere più fieno in cascina possibile da adesso fino a maggio. Tra l’altro, a dare il senso di una situazione assai delicata, è proprio quanto accadutoalla Pinetina: i big della squadra si sono dati ...

...dopo i colpacci ottenuti rispettivamente controe Fiorentina si affrontano in una partita che si preannuncia equilibrata e divertente visto il buondi forma delle due squadre. L'...Per ilaccantonata la possibilità di colloqui di pace. Il fronte occidentale si presenta ... Il Milan perde per 4 a 0 contro la Lazio e l'per 1 a 0 contro l'Empoli. INCHIOSTRO SPRECATO ...

Inter, Inzaghi: «La Cremonese è in un ottimo momento» CuoreGrigiorosso.com

Inter, Inzaghi: “Cremonese attraversa buon momento ma in noi c’è voglia di rivalsa” ItaSportPress

Inzaghi: "Abbiamo tantissima voglia di rivalsa" Inter - News Ufficiali

L'Inter cerca il riscatto, la Cremonese preziosi punti salvezza RaiNews

Inter, Atalanta, Torino e Zaniolo: le ultimissime Corriere dello Sport

L'Inter affronta in trasferta la Cremonese ... stanno attraversando un ottimo momento". E aggiunge "Noi dovremo affrontare una gara alla volta. Chiaramente il nostro obiettivo è il match a Cremona ...Fra la vicenda Skriniar e le difficoltà a reperire risorse per i rinforzi, Beppe Marotta guarda al mercato dei parametri zero. Il mercato dell’Inter vive un momento complicato. Mercato Inter, un ex Ju ...