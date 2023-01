Inter | Inzaghi | 'Lukaku? Gli manca ancora qualcosina Ecco perché ho scelto Gagliardini'

Stop agli alti e bassi, con la Cremonese l'non può più sbagliare: per la corsa Champions sarà decisiva la continuità dei risultati. Ne è convinto, che in questo inizio 2023 ha visto la sua squadra battere il Napoli in campionato ...(3 - 5 - 2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, ... Allenatore: Simone. Arbitro: Sig. Mariani. Il fischio d'inizio è alle ...

L'Inter e il futuro: Inzaghi vuole altri Perisic Tuttosport

Cremonese-Inter, la formazione di Inzaghi La Gazzetta dello Sport

SM – Inter, Lautaro oggi gasato per un motivo in particolare. Un dubbio per Inzaghi fcinter1908

Allarme seconde linee: poca fiducia e tanti flop. Inzaghi, i ricambi sono un problema La Gazzetta dello Sport

Ecco le formazioni ufficiali di Cremonese ed Inter, in campo alle 18,00 per il secondo anticipo del sabato della ventesima giornata di Serie A. Nei nerazzurri Simone Inzaghi in attacco si ...Skriniar, Dumfries e Brozovic sono in uscita a fine stagione (a meno di sorprese da qui a fine mercato): l'allenatore indica loro l’esempio da seguire ...