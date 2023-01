Inter | Inzaghi | «Contento del carattere | Skriniar? Chiedete a Marotta»

(Di sabato 28 gennaio 2023) Le parole di Simonedopo la vittoria dell’sulla Cremonese: «Ho avuto grandissimi segnali, abbiamo approcciato bene» Ha menzionato tutti i temi più cari e caldi sul tavolo dell’Simone, dopo la vittoria dei nerazzurri contro la Cremonese: CREMONESE- «Sono contentissimo e ho fatto i complimenti alla squadra. Il bellissimo gol di Okereke ci ha messo in difficoltà, sonodelmostrato dalla squadra perchè venivamo da una sconfitta e perchè prendere un gol così, dopo un approccio così positivo…non è stato il massimo. Ho avuto grandissimi segnali, abbiamo approcciato bene in modo aggressivo. Se devo trovare una pecca, probabilmente abbiamo sbagliato qualche rifinitura nell’ultimo passaggio. Abbiam fatto 30 tiri, ...

L'Inter torna alla vittoria, ma in casa nerazzurra tiene banco il futuro di Milan Skriniar: Inzaghi svela ciò che succederà Novità importanti per quanto riguarda il futuro del centrale slovacco