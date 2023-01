Inter | Dumfries resta in partenza

(Di sabato 28 gennaio 2023) Secondo La Gazzetta dello Sport , l'vuole almeno 50 milioni di euro per, comprato nell'estate 2021 dal Psv Eindhoven . Il futuro dell'olandese dovrebbe essere in Premier League, dato ...

Secondo La Gazzetta dello Sport , l'vuole almeno 50 milioni di euro per, comprato nell'estate 2021 dal Psv Eindhoven . Il futuro dell'olandese dovrebbe essere in Premier League, dato ...Mercato, pioggia di big verso l'addio: c'è anche Brozovic. Ora il play croato non solo ... che ha detto no al rinnovo , e Denzel, individuato come la pedina attraverso la quale fare ...

Inter, Dumfries via a fine stagione: il sostituto può arrivare dal Belgio Calciomercato.com

Dumfries, doppia chance: riprendersi l’Inter e risvegliare il mercato La Gazzetta dello Sport

Inter in rosso, Gazzetta: "In partenza anche Brozovic, non basta solo Dumfries" Tutto Napoli

GdS - Asllani e Dumfries in campo dal 1', Darmian arretra in difesa: la probabile di Cremonese-Inter Fcinternews.it

L'Inter starebbe pensando di sacrificarlo sull’altare di conti perché tra qualche mese il solo Dumfries potrebbe non bastare ...A Cremona l’olandese potrebbe giocare la prima partita da titolare in campionato nel 2023: Inzaghi ha bisogno di lui, il club spera di rivalutarlo in questa seconda parte di stagione ...