Inter di misura | ci pensa Lautaro | contro una buona Cremonese contavano solo i tre punti

Leggi su sportface

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ci. Come tante volte quest’anno a salvare un’che non riesce a trovare una prestazione dominante per larghi tratti del match. Anchel’ultima in classifica,lache non ha ancora vinto una partita, bisogna soffrire un bel po’ in casa nerazzurra, ma alla fine arrivano i tree quelli. Ottimo atteggiamento, manca però la qualità: rispetto all’Empoli, si è vista di sicuro una gran concentrazione e la capacità di reagire all’eurogol al pronti-via di Okereke. Il disastro di lunedì scorso non è e non può essere ancora cancellato, ma la sensazione è che possa essere stato un incidente di percorso: oggi 30 tiri, il gol subito in trasferta per la quattordicesima volta consecutiva, ma poi i ranghi serrati ...