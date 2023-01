Inter | Brozovic può partire | super asta per il croato

(Di sabato 28 gennaio 2023) Marcelopotrebbe lasciare l’. Tutti i dettagli sulla possibile trattativa e sulle tante bigessate Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nei prossimi mesi l’potrebbe ascoltare le offerte che arriveranno per Marcelo. I nerazzurri hanno infatti bisogno di cedere ed il solo Dumfries potrebbe non bre. Sul centrocampistaci sono Real Madrid, Barcellona e Chelsea, passando pure per la Juve chiamata alla ricostruzione. Una vera e propriadestinata a scatenarsi nel calciomercato estivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

A completare il quadro, il fatto che a bilancio il cartellino diè stato pienamente ... da sempre pallino di Ausilio e, soprattutto, giocatore funzionale all'che verrà considerato che l'...Dopo il ko con l'Empoli l'cerca tre punti a Cremona. Con Skriniar e Barella squalificati, arretra Darmian in difesa. ... Non convocatie Handanovic. Ballardini conferma il 3 - 5 - 2: in ...

Inter: Brozovic ancora out, si fa curare dal preparatore del Milan e di Vlahovic Calciomercato.com

Inter, l'infortunato Brozovic è seguito da un preparatore del Milan Milan News

Brozovic si allontana dall'Inter. Pronta l'asta: la Juventus in attesa La Gazzetta dello Sport

L’Inter mette in vendita Brozovic. Dal Barça a Real e Chelsea: si parte da 30 mln, via all’asta fcinter1908

Brozovic, lo segue il preparatore del Milan e il suo rientro nell'Inter diventa un caso La Gazzetta dello Sport

Ai box Quagliata. QUI INTER – Qualche nodo da sciogliere per Inzaghi, alle prese con quattro forfait non di poco conto. Restano fuori gli squalificati Skriniar e Barella, oltre agli infortunati ...La cessione di Dumfries non basta per sistemare le casse dell'Inter, in estate potrebbe partire anche il regista croato ...