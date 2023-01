Inter | Acerbi | ‘Non dobbiamo più perdere punti Ammonito ma non sostituito? Sono andato da Inzaghi e gli ho detto…’

: Onana 6; Darmian 6,5.5, Bastoni 6; Dumfries 6.5, Gagliardini 6, Calhanoglu 5.5 (20'st Asllani 6), Mkhitarian 6, Dimarco 6.5 (20'st Gosens 6); Lautaro Martinez 7.5 (30'st Correa 6), ...3 Cremonese -1 - 2Onana 6,5: Prova a distendersi ma la conclusione di Okereke si infila quasi all'incrocio, ...6 : Parte con diversi metri di vantaggio su Okereke, si fa bruciare il ...

Inter, si punta al riscatto di Acerbi ma per Zhang 4 milioni sono troppi: il punto TUTTO mercato WEB

Sosa: "Ricordate cosa disse Acerbi dopo Inter-Napoli Abbiamo visto cos'è successo..." CalcioNapoli24

Inter, Acerbi: "L'importante era vincere. Ammonizione Poi ho tranquillizzato il mister" TUTTO mercato WEB

Acerbi-Inter, nerazzurri verso il riscatto. E Lotito... Lazio News 24

Inter, le parole di Inzaghi Queste le parole dell'allenatore ... "C'era un ragazzino interista che tutta la partita era lì che incitava allora ho detto ad Acerbi di regalargli i pantaloncini. Sono ...In difesa arretra Darmian al fianco di Acerbi e Bastoni visto lo stop per squalifica anche di Skrinar Come prevedibile, è l’Inter a fare la partita in avvio con la Cremonese rintanata a difesa della ...