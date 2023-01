Innes | più invasata che atleta | non va in Australia per non inquinare

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 28 gennaio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/01/As-Np-1-17.mp4 Può l’amore per l’ambiente diventare una malattia? La storia diFitzgerald ci dice di sì. Succede in Gran Bretagna, dove una delle più giovani promettenti atlete ha rinunciato a partecipare ai campionati mondiali di Bathurst, in. Motivo? Non vuol prendere l’aereo. Ha paura? No, non vuole. Questa novella Greta Thunberg ha sedici anni, si chiamae della sua vita sportiva e privata può fare ciò che meglio crede, ci mancherebbe. Però la cosa mi lascia perplesso. Più che una missione, in questa storia ci vedo il germe di una malattia che spero non diventi virale… Continua ascoltando il podcast di Sallusti del 28 gennaio 2023 L'articolo proviene da Nicola Porro.