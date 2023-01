Inizio pessimo per Sanremo 2023 | Spiacevole episodio prima delle prove

Leggi su newstv

(Di sabato 28 gennaio 2023) Il Festival dinon è ancora iniziato e già impazzano le polemiche. Questa volta si è verificato unoche ha coinvolto una grande star della musica. Unacelebrità in gara al prossimo Festival della musica è già finita al centro dell’attenzione. La notizia ha subito attirato l’attenzione, ma che cosa è successo? Che succede al Festival di? (newstv.it)A poche settimane dall’della nota kermesse musicale non mancano le novità e le polemiche. Questa volta a far parlare di sé è unaartiste più amate nella storia della musica italiana e non solo. Si tratta di Anna Oxa, la celebre interprete originaria della Puglia, che nel corso degli anni è finita diverse volte al cento dell’attenzione e non solo per i suoi successi ...