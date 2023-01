Informazioni complete sul Viagra Original

Leggi su udine20

(Di sabato 28 gennaio 2023)è un farmaco rivoluzionario che ha aiutato milioni di uomini in tutto il mondo a migliorare la propria vita sessuale. È il primo farmaco orale approvato per il trattamento della disfunzione erettile (DE) e uno dei farmaci più prescritti al mondo. Il suo principio attivo è il sildenafil citrato, che aiuta a rilassare i muscoli del pene. Questo aumenta il flusso sanguigno e porta all’erezione durante la stimolazione sessuale.si è dimostrato sicuro ed efficace nel trattamento della DE e può essere assunto con o senza cibo. È importante notare che ildeve essere assunto solo su prescrizione medica e non deve essere utilizzato a scopo ricreativo. È possibile conoscere il prezzo del farmaco digitando, ad esempio,...