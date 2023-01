Indebitata e infelice | ecco l’Italia al tempo del neoliberismo di P Maddalena

Leggi su tpi

(Di sabato 28 gennaio 2023) Che l’economia italiana vada male è oramai un dato di comune dominio. E se ne parla di frequente e a qualsiasi livello. Quello che stupisce, tuttavia, è che tutti, e specie i più noti intellettuali, non si chiedono quale sia la causa prima di questo disastro. Si parla soltanto di tanti singoli effetti dannosi e li si considera come un dato di fatto, un dato, per così dire, naturale, o comunque inestirpabile, con il quale bisogna convivere, adottando, semmai, qualche singolo rimedio. Eppure è sufficiente concentrare lo sguardo sulla storia degli ultimi cinquanta anni, per capire che la causa di tutti mali è da ricercarsi nel “pensiero unico dominante” del “”, che, puntando sul dato reale della “globalizzazione dei mercati”, dovuta alla progressiva e pressoché generalizzata eliminazione dei dazi alle importazioni, ha considerato il “libero mercato globale”, ...