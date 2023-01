(Di sabato 28 gennaio 2023) (Adnkronos) – Le problematiche del, ildelladeiper il Pnrr e le questioni relative allasono stati i temi al centro dell’tra l’Associazione Magistratideie l’Associazione nazionale dei comuni italiani che si è tenuto presso la sede dell’, e ha visto per la prima volta sedersi attorno allo stesso tavolo il segretario generale Veronica Nicotra, il vice segretario generale Stefania Dota e il dirigente Finanza locale Andrea Ferri e per i magistrati contabili il presidente dell’Associazione Paola Briguori, il vice presidente Adelisa Corsetti e il segretario generale Maria Luisa Romano. Si è ...

Incontro Amcc-Anci su riequilibrio degli enti, ruolo Corte dei conti e responsabilità erariale Adnkronos

