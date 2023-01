Incidente a Fonte Nuova | prima la festa | poi la strage di giovanissimi

(Di sabato 28 gennaio 2023) Avevano trascorso il giovedì sera insieme e avevano festeggiato un compleanno, ma di quella serata, che doveva essere come tante, restano le poche foto, le candeline sulla torta ormai spente e il dolore. Il dolore immenso di famiglie distrutte, che hanno ricevuto una telefonata nel cuore della notte, che difficilmente dimenticheranno. I loro figli, quelli che avevano visto uscire di casa per andare a divertirsi, erano morti, rimasti incastrati nell’auto. Unadi, unadi compleanno che si è trasformata in tragedia. Sono morti così Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti, Giulia Sclavo e Flavia Troisi, i ragazzi tra i 17 e i 22 anni rimasti coinvolti in un terribilestradale in via Nomentana 611, nel territorio di. Forse, ...

