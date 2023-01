Incidente a Fonte Nuova | l’auto dei ragazzi andava a 100 km h Esclusa ipotesi dei «passaggi da Formula 1» | sospetti su un guasto

(Di sabato 28 gennaio 2023) La Fiat 500 su cui viaggiavano i cinquemorti a, vicino Roma, nella notte dello scorso 27 gennaio,a una velocità di circa 100 km/h. La notizia arriva dalla stima effettuata dagli inquirenti grazie all’analisi delle telecamere di zona: i video immortalanodella comitiva una sola volta nel tratto della Nomentana dove è avvenuto lo schianto. Dati che escludono ufficialmente tutte leavanzate nelle ultime ore su «ripetuti» che il veicolo avrebbe fatto sulla strada e su «una velocità da1» tenuta dal. Ora sul mezzo verrà effettuata una perizia per accertare eventuali guasti tecnici prima del tragico impatto. Nella sera del 26 gennaio i seierano ...

