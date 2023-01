Incendiato un ripetitore sulla collina di Torino | l’attacco in solidarietà con l’anarchico Cospito

(Di sabato 28 gennaio 2023)disono stati incendiati alcuni cavi di undi telefonia mobile. Con ogni probabilità gli autori del gesto sono anarchici o simpatizzanti visto che i carabinieri hanno trovato sul posto la scritta “Fuoridal 41 bis“. Il traliccio danneggiato si chiama “Torre Bert” e si trovastrada antica di Revigliasco. La struttura è utilizzata come ponteda Wind, Croce Verdee numerose altre società che hanno registrato dei disagi. Indagano i carabinieri. Foto in evidenza: Sit-in a Roma incon AlfredoAnsa Leggi anche:, l’appello del Garante per i detenuti: «Va trasferito subito dove può essere curato». ...

«A fianco di Alfredo, a fianco di chi lotta». È la scritta sullo striscione in testa al corteo di anarchici che sta attraversando le vie del centro a Torino in ...Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto in regime di 41 bis per terrorismo, è da tre mesi in sciopero della fame per protestare contro il carcere duro disposto nei suoi confronti per ...