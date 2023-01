“Incastrato dalla telecamera” Morto in una battuta di caccia | Davide non è stato vittima di un incidente | la svolta

(Di sabato 28 gennaio 2023) Arriva lanelle indagini per la morte diPiampiano, il 24enne di Assisi che ha perso la vita lo scorso 11 gennaio durante unadi. Il tragicoè avvenuto nella zona Carabone – Fosso delle Carceri nel territorio comunale di Assisi. Inizialmente i contorni della tragedia non erano chiari e le indagini sono state condotte dagli inquirenti per fare chiarezza su una morte tanto tragica, quanto inspiegabile. Piampiano era molto conosciuto, la sua famiglia gestisce un’attività ricettiva, dove lui stesso lavorava. Appassionato di calcio, militava in Promozione, nel girone A, con il Viole. Amava la musica: era un dj. Quando lo hanno raggiunto i soccorsi non c’era già più nulla da fare e si pensava ad colpo auto-inferto dall’arma che stava trasportando. Ora a fare ...

