In libreria due volumi su Benedetto XVI. Dai grandi discorsi ai pensieri spirituali

(Di sabato 28 gennaio 2023) Joseph Ratzinger ha fatto per decenni la fortuna delle case editrici specializzate in tematiche religiose. Anche negli ultimi tempi, quando menti brillanti capaci di ragionare su fede, ragione, uomo e Dio se ne trovano sempre di meno.XVI, da morto, dice ancora la sua. E’ sufficiente scrutare le vetrine delle librerie religiose per capirlo. Ora la Lev,editrice vaticana, propone due: “Con Dio non sei mai solo” (edito anche da Rizzoli) e “Dio è sempre nuovo.”. Nel primo ci sono idel pontificato benché, come scrive il sempre saggio Federico Lombardi nella Prefazione, “non solo gli scritti, ma anche ie le omelie pronunciati da Papa Ratzinger durante il suo governo della Chiesa ...