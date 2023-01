In 500 a Frosinone | ma in città compaiono striscioni di precisazione

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si avvicina a grandi passi il match trae Benevento in programma domani alle ore 16.15 allo stadio Benito Stirpe. I tifosi giallorossi presenti nel settore ospiti saranno 517 per una delle trasferte più agevoli dell’intero campionato. Intanto insono apparsi altridi contestazione nei confronti della società, con riferimento alle recenti dichiarazioni del presidente Oreste Vigorito sulla contestazione di alcuni supporter dopo la sfida persa con il Genoa. Uno, firmato dal gruppo Zona d’Ombra, è stato affisso sul Lungosabato, l’altro, non firmato, è stato esposto davanti allo stadio Vigorito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.