Immissioni in ruolo 2023 24 infanzia e primaria | da quali graduatorie

TABELLE Lein: a che punto è lo scorrimento delle graduatorie A fornire una parziale visione dell'andamento dello scorrimento delle graduatorie è il sindacato FLCCGIL Tabella FLCGIL ...... potrebbero benissimo essere invece utilizzate per assumere quei precari che hanno partecipato a tutte le procedure, anche a scorrimento laddove i posti delleinnon vengono ...

Concorso ordinario per diventare insegnanti di ruolo: il prossimo potrebbe slittare al 2024. Nel frattempo si assumono gli idonei 2020 Orizzonte Scuola

Concorso straordinario bis, scorrere le graduatorie per coprire i posti “persi”. Emendamento al Milleproroghe, ma per i precari non è la soluzione Orizzonte Scuola

Vincoli mobilità, organico aggiuntivo, abilitare chi ha 3 anni di servizio, ripescaggi concorso Straordinario bis: presto le risposte del Senato sul Milleproroghe - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

I ‘precari uniti per la scuola’: ‘Basta emendamenti al concorso straordinario bis’ Scuolainforma

Reclutamento docenti, allo studio varie soluzioni per le immissioni in ruolo Tecnica della Scuola

I vescovi: preoccupazione per ospedali pubblici, no alla sanità d'élite. La riduzione dei fedeli a Messa: riflettere sulla liturgia ...Non era mai accaduto prima. L'allarme dell'Anief: "Per tutelare il diritto allo studio serve una risposta immediata sul reclutamento" ...