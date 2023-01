Ilic al Torino? Ounahi al Marsiglia | Napoli fa un anticipo per l’offerta

Leggi su justcalcio

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ilha fatto una mossa lampo sul mercato, come un giocatore che si tuffa in area di rigore per segnare un gol decisivo. La loro destinazione? Azzedine, centrocampista del club francese Angers. Secondo Santi Aouna, giornalista di Foot Mercato, i transalpini hanno accelerato la corsa al marocchino per non perdere altro tempo e sbaragliare la concorrenza. La loro offerta? Una cifra di 10 milioni di euro, una cifra che ha sconvolto i piani del. Il direttore sportivo Giuntoli ha un debole per il giocatore che ha fatto parte della squadra del Qatar nell’ultimo Mondiale, ma non può fare quel tipo di operazione in inverno. Tuttavia, ilha fatto scudo al, e ha fatto la sua offerta, come una spada che taglia l’aria. La loro offerta è così forte che l’Angers non può ...