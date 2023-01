Il Toro rimonta l' Empoli e sfiora il colpaccio

(Di sabato 28 gennaio 2023) AGI - Il Torinoin maniera clamorosa l'il miracolo nella trasferta del Castellani. Finisce 2-2 con il doppio vantaggio azzurro firmato da Luperto e Marin, ma reso vano nel finale dai sigilli dell'ex Ricci e di Sanabria, con un palo clamoroso colpito da Miranchuk a tempo scaduto. La squadra di Zanetti, con tanto amaro in bocca, lascia per strada la terza vittoria di fila ma centra comunque il sesto risultato utile consecutivo, con cui sale a 26 punti in classifica, mentre gli uomini di Juric si portano a quota 27. Succede pochissimo nelle prime battute di gara, giocate a bassi ritmi e prive di particolari occasioni da gol almeno fino a ridosso della mezz'ora. Al 29' infatti sono proprio i padroni di casa a rendersi pericolosi per primi, con una conclusione di Marin da fuori respinta in tuffo da Milinkovic. ...

... ma i granata trovano lain 3 minuti tra l'82' e l'85' con due belle giocate di Ricci e ... Ci pensa l'ex Ricci che da migliore in campo per il, calcia sfruttando una deviazione di Schuurs e ...L'ultima emozione è il palo di Miranchuk a tempo scaduto, colche vede sfumare una clamorosa vittoria dopo aver visto le streghe e l'Empoli che tira un sospiro di sollievo ma non senza un ...

Il Toro rimonta, sfiora il ribaltone, colpisce due pali: a Empoli finisce 2-2 Toro.it

Toro, che rimonta a Empoli: Ricci e Sanabria firmano il 2-2, poi Miranchuk centra il palo al 91’ La Gazzetta dello Sport

Ricci scatenato, il Toro rimonta l'Empoli in tre minuti Corriere della Sera

Ilic: rimonta Toro, oggi la decisione Tuttosport

Toro, perché Juric non si è presentato alla conferenza post-partita di Empoli Il retroscena Tuttosport

Il Toro, che in precedenza aveva colpito un palo con Ricci, non demorde e nel finale riesce in una clamorosa rimonta. Il 2-2 del Castellani porta i granata di Juric momentaneamente all’ottavo posto in ...(ANSA) - EMPOLI, 28 GEN - Luci e ombre a Empoli. Le prime hanno sorriso al Toro, le seconde hanno deluso i padroni di casa, in vantaggio 2-0 prima ...