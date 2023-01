(Di sabato 28 gennaio 2023) Tra i dati snocciolati in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, colpisce quello sulla violenzache acontinua a destare allarme. "E' uno dei temi più importanti che ...

... colpisce quello sulla violenza giovanile che acontinua a destare allarme. "E' uno dei temi più importanti che abbiamo sul tavolo", dice ilGaetano Manfredi, a margine della cerimonia.... referente per la Calabria della Comunità Ebraica di, e di Angelo Adduci, Presidente del Consorzio del Cedro di Calabria. Ai lavori, che saranno aperti dai saluti istituzionali deldi ...

Manfredi, sindaco di Napoli: “Stipendi migliori solo ai prof del Nord Così il Sud si desertifica" la Repubblica

Il sindaco di Napoli, 'effetto Covid su devianza giovanile' Agenzia ANSA

Giorno della Memoria, il sindaco di Napoli Manfredi: Non ripetere errori del passato AGI - Agenzia Italia

Giorno della memoria, il sindaco di Napoli: "Monito per giovani affinché gli errori non si ripetano" La Repubblica

Giorno della Memoria, il sindaco di Napoli Manfredi: Non ripetere errori del passato ilGiornale.it

Manfredi interviene al dibattito promosso dalla Cgil e moderato dall'inviata di Repubblica Conchita Sannino, " Napoli ( non è) fragile". All'incontro prendono parte, da remoto, anche i sindaci di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...