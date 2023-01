(Di sabato 28 gennaio 2023) Un elemento in più in sede penale, sebbene il fascicolo sia già stato chiuso e sarà sottoposto a un primo giudizio con l'udienza preliminare calendarizzata a partire dal 27 marzo, ma anche in sede ...

Un elemento in più in sede penale, sebbene il fascicolo sia già stato chiuso e sarà sottoposto a un primo giudizio con l'udienza preliminare calendarizzata a partire dal 27 marzo, ma anche in sede ...E parla in termini elogiativi della squadra di Francoforteavversario del Napoli in ... Hanno subito 25in questa stagione: 'Il brasiliano Tuta (23 anni), il croato Hrvoje Smolcic (22) e il ...

Le curiosità del prossimo match - PianetaEmpoli PianetaEmpoli.it

Il prossimo gol Ronaldo può farlo contro la Juve (in tribunale) La Gazzetta dello Sport

Maraia: "Più ‘cattivi’ in zona gol" LA NAZIONE

CorSera | Lazio, Felipe mai visti 4 gol di fila: ora punta al 50° LazioPress.it

Verso Pescara - Foggia, Vergani scalpita per un posto in attacco IlPescara

La Juventus, complice la penalizzazione in campionato, ha un estremo bisogno di una vittoria per rilanciare la sua stagione e prepararsi ai prossimi impegni europei: la combo 1X+Goal è quotata 2.26 ...La 19ª giornata de LaLiga metterà a confronto Real Madrid e Real Sociedad, il pronostico: rincorsa alla vetta, intriga il GOAL ...