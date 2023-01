Il prodigio dell’arte teatrale | l’esaltazione della libertà dell’io dalle gabbie del conformismo

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ho pubblicato una decina di opere teatrali, talune rappresentate ,non ho recitato, a causamalattia virale, per due anni ho interrotto le rappresentazioni. Ora la presentazione del mio libro (Ho vissuto la vita-Ho vissuto la morte, Armando Editore),organizzata dall’Associazione Il Cibo & l’Arte, di Loredana Paolesse( Basilica di San Crisogono, Piazza Sonnino, Roma, oltre la relazione di Giuseppe Sanzotta bisognerà di attori. Perchè il volume contiene testi teatrali e poesie ondeggianti tra vita e morte. Di nuovo il teatro! Due attori. Riccardo Moccia lo conosco da anni, ha recitato miei testi con sue disposizioni personali, e Simone Paccariè, nuovo incontro. Prove. Strabiliante, strabiliante la differenza che ho sempre sottolineato giacché costituisce l’essenzaciviltà tra comunicazione ed espressione. Se Riccardo Moccia e ...

...tanto grog da irrigare il Nullarbor Plain (regione arida'... appartengono per acclamazione alla miglioremoderna del nostro ...man mano si affastellavano sugli spalti per assistere al. ......a quattro anni e dice di non essere stato un bambinoma ... e Stefano Vitale, direttore artistico degli Amici'Orchestra ...come accessorio e Francesco De Sanctis la considerava come un'...

Raccontare con l'immagine. Fotografia & Fotogiornalismo nell'era ... Comune di Bologna

Un Volto Santo come tanti altri Guardate meglio: è un prodigio! Aleteia

Il misterioso "prodigio" del Cristo Velato Focus

L'Opinione delle Libertà L'Opinione delle Libertà