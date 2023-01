Il nucleo della Terra forse si è fermato | ma l' ipotesi divide gli scienziati

(Di sabato 28 gennaio 2023) La rotazione delpotrebbe essersi recentemente interrotta: un fenomeno che, a differenza degli scenari immaginati da qualche film di fantascienza, non avrebbe impatti sulla vita, ma...

I Carabinierisezione Radiomobile delOperativo di Gela, in provincia di Caltanissetta, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di due minori indagati per atti di ...Ilpartenopeo ha altresì individuato, in un fondo privatoprovincia di Napoli, e sottoposto a sequestro un canile con 49 cani privo di autorizzazione e realizzato con materiali inidonei ...

Il nucleo della Terra potrebbe aver invertito la sua rotazione Corriere della Sera

La rotazione del nucleo della Terra potrebbe essersi invertita Lo studio su Nature Il Fatto Quotidiano

C'è un problema: il nucleo della Terra non gira più col pianeta, e non capiamo perché Esquire Italia

Il nucleo interno della Terra ruota più lentamente Focus

Il nucleo interno della Terra ha invertito senso di rotazione: ecco cosa dice il nuovo studio Geopop

Raggiunta la prima tappa fondamentale con il bando PNRR grazie alla collaborazione tra Ferrovie della Calabria, DIMEG Unical e Regione ...È questo il ritrovamento fatto in serata dai carabinieri della compagnia di Poggioreale e da quelli del nucleo radiomobile di Napoli. Una delle ipotesi avanzate dopo le prime ricostruzioni è quella ...