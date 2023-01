INVOLUZIONE Ecco un paio di dati a conferma della tesi: rispetto a2022, ilha tirato meno in porta (76 conclusioni in quattro partite contro le 50 di quest'anno), non ha ancora ...Queste le operazioni concluse oggi 28e le trattative in corso sui tre campionati ... Sembra essere chiuso il mercato deldopo le parole di Pioli che ha confermato di "essere ok così". ...

Il Milan e il gennaio nero: tutti i numeri che condannano il Diavolo La Gazzetta dello Sport

Calciomercato, tutte le notizie del 28 gennaio: da Zaniolo no al Bournemouth, la Roma furiosa minaccia... Corriere della Sera

TMW Radio - Calamai: "Se Zaniolo se non cambia squadra a gennaio lo farà alla fine della stagione" Milan News

Milan, ecco quanto può spendere il club nel mercato di gennaio: tensione tra Maldini e la proprietà Calciomercato.com

Dal Cile: Milan, offerta da 5 milioni per Osorio. I rossoneri vogliono chiudere entro il 31 gennaio Milan News

Appurato che gli infortuni di Calabria e Theo Hernandez non sono niente di grave, i rossoneri recuperano anche un altro terzino. Al 91' dell’amichevole persa 3-0 del Milan contro il PSV Eindhoven Fode ...Ecco un paio di dati a conferma della tesi: rispetto a gennaio 2022, il Milan ha tirato meno in porta (76 conclusioni in quattro partite contro le 50 di quest’anno), non ha ancora concluso un match ...