Il M5s ha perso i suoi valori Giarrusso | cosa disse nel 2022

(Di sabato 28 gennaio 2023) "Perché lascio il M5S? Non ne potevo più. Per me è una scelta tormentata. Non è facile lasciare qualin cui si è creduto per anni. Io ho rinunciato a molto per entrare nel Movimento a differenza di altri. Il M5S non rappresenta più i propri, è solo un simbolo". Le parole dell'ex grillino Dinoa maggio, dopo le elezioni amministrative. Oggi ha annunciato l'ingresso nel Pd.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

... il punto è se trovi una base programmatica condivisa: ora noi non abbiamo elezioni politiche alle porte ed è giusto che ora si faccia opposizione, però come noi hannoanche ile il Terzo ..."Più in generale, però, registro come 5 Stelle e Terzo Polo passino più tempo a criticare il Pd che a fare opposizione al governo, quando anche loro hannole elezioni, in maniera ancora più ...

Bonaccini non chiude all'alleanza con il M5s: "Il Pd riscopra la ... Agenzia Nova

Pecoraro Scanio: "Ecologia, pace e occupazione: la Bianchi riparte ... LA NOTIZIA

Regionali Lazio, il retroscena di Bonelli: Proposi alleanza a Conte ... Fanpage.it

Regionali, la contesa in FdI, la gara Pd-M5S. Tutte le sfide incrociate nel Lazio Corriere Roma

Sondaggi politici, comincia a calare Fratelli d'Italia: giù anche Pd e ... Fanpage.it

“Se diventerò segretario ci sarà un nuovo gruppo dirigente. E se destra non cambierà questa legge elettorale, faremo scegliere le candidate e i candidati al parlamento ai nostri elettori con le primar ...(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2023 "Perché lascio il M5S Non ne potevo più. Per me è una scelta tormentata. Non è facile lasciare qualcosa in cui si è creduto per anni. Io ho rinunciato a molto pe ...