Il Long Covid preoccupa | individuate le categorie più a rischio

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ilcontinua are milioni di cittadini italiani ed ora sono state anchelepiù a. Il, noto anche come sindrome post-, è un termine usato per descrivere i sintomi che persistono per un lungo periodo di tempo dopo che una persona si è ripresa dalla malattia da L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Uno studio condotto presso la George Washington University, e pubblicato sulla rivista Emerging Infectious, rivela che anche tra i giovani e sani il long Covid riguarda una quota elevata di guariti: fino al 36%, ovvero oltre un giovane su tre. I ricercatori hanno esaminato un campione di oltre 1.300 casi tra gli studenti, i docenti, il personale e ...

Uno studio condotto presso la George Washington University e pubblicato sulla rivista Emerging Infectious, giornale dei Diseases Centers for Disease Control and Prevention ci dice come anche tra gli ...“Io spero che il messaggio sia che Covid rimane una patologia a cui prestare estrema attenzione. Per esempio, il long Covid è un problema molto serio e di cui sappiamo tutto sommato abbastanza poco”.