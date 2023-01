Il giorno più romantico di febbraio per ogni segno

Il 10 sarà anche ildi inizio della rassegna editoriale dedicata alla passione d'amore, alle sue degenerazioni, alla grammatica dei sentimenti in cui si misureranno grandi poeti come Franco ...Ma soprattutto ha aggiunto una chiosa che non lascia spazi a dubbi: 'Da domani (oggi, ndr) i sondaggi non si possonodivulgare, fino aldelle elezioni. Ecco perché c'è già chi annuncia ...

Giorno della Memoria, Mattarella: "Mai più razzismo, c'è un negazionismo subdolo e insidioso" RaiNews

Giorno della Memoria, Mattarella: 'Mai più Shoah, ma c'è un subdolo negazionismo' Agenzia ANSA

Mattarella e il Giorno della memoria: la prima volta con la destra al governo. "Mai più a uno Stato che calpe… la Repubblica

Giorno della Memoria 2023, frasi e citazioni più significative per non ... Fanpage.it