Il generale americano | “Guerra Usa-Cina nel 2025”

(Di sabato 28 gennaio 2023) Non è una “profezia” vera e propria, sempre che ne esistano di profezie vere. Né un avvertimento. Più una sensazione sviluppata da uno dei più importanti generali dell’Air Force americana e messa nero su bianco in un memorandum confidenziale finito causalmente nelle mani dei cronisti della Nbc News e del Financial Times. Il punto centrale è questo: nelpotrebbe scoppiare unatra Stati Uniti ecome conseguenza di un’invasione cinese a Taiwan. Il memorandum porta la firma delMike Minihan: “Spero di sbagliarmi, ma il mio istinto mi dice che combatteremo nel”, si legge. Il motivo è semplice: “Xi si è assicurato un terzo mandato al potere e nell’ottobre 2022 ha nominato il suo consiglio di”, analizza il, e “nel 2024 le ...

