Il dem Decaro all’attacco del partito | nel Pd persone incapaci promosse a ruoli di governo…

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 28 gennaio 2023) Alla convention milanese voluta da Stefano Bonaccini per dare corpo e voce alla sua squadra di supporter non tiene banco solo il caso Giarrusso. Ci sono stati anche interventi molto critici verso ildemocratico, con l’accorata richiesta di cambiare rotta. Così per esempio il sindaco di Bari Antonio: ho vistoessere promossi ministri “Sono iscritto al Pd dal 2008 e in questi 14 lunghi anni, come avrebbe detto il replicante di Blade Runner, ho visto cose che voi umani… Ho vistoassolutamenteche, avendo trovato la corrente giusta si sono ritrovati e rivestiredi governo. Ho visto amici di infanzia litigare per un posto di sottogoverno. Ho visto riunioni, chat, trattative in cui si faceva finta di parlare di politica ...