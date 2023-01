(Di sabato 28 gennaio 2023) La decisione del presidente ucrainodi comparire in un video registrato durante la finale del Festival di2023 ha scatenato numerose controversie, non solo all'interno della scena politica....

Non solo intellettuali e personaggi dello spettacolo. L'intervento di Volodymyra Sanremo non piace a larga parte della politica e sono diversi gli esponenti dell'opposizione che storcono il naso di fronte alla sua presenza nella serata finale del Festival. 28 gennaio ...Per approfondire Il punto " Putin -, scontro sulla Shoah Analisi " Crosetto: "Con i russi a Kiev scoppia la Guerra mondiale" Il" La strana storia dei cinque profughi russi bloccati da ...

Il caso Zelensky a Sanremo tra polemiche e... ironia. Mentana: sarà escluso come i Jalisse Gazzetta del Sud

Il caso Zelensky: Sanremo oltre le canzonette QUOTIDIANO NAZIONALE

Sanremo, la presenza di Zelensky è sempre un caso. Ma Vespa lo ... Primaonline

Putin: "In Ucraina crimini neonazisti". Zelensky: "300-500 tank per controffensiva" RaiNews

Zelensky: «I combattimenti a est sono estremamente acuti» Corriere del Ticino

La decisione del presidente ucraino Zelensky di comparire in un video registrato durante la finale del Festival di Sanremo 2023 ha scatenato numerose ...Non so quali temi Zelensky affronterà, ma se sta trattando l’idea di fare ... Il Festival è questo: un fatto sociale, non solo canzoni», dice il cantante che ha ospitato a casa sua dei profughi ...