Il caro bollette ci è costato 91 | 5 miliardi | i rincari non sono uguali per tutti

- ENERGIA: I DATI DEGLI AUMENTIRispetto al 2021, l'anno scorso le famiglie e le imprese italiane hanno subito un aumento dei costi a causa dei rincari delledi luce e gas stimato in 91,5 miliardi di euro. La stangata ha colpito più le imprese che le famiglie: se le prime hanno pagato 61,4 miliardi in più, le seconde, invece, 30 miliardi. A dirlo ...

Se le spese per l’energia elettrica sono aumentate del 109,5 per cento, provocando in termini monetari un extracosto pari a 58,9 miliardi, quelle del metano sono cresciute addirittura del 126,4 per ce ...Ora siamo in grado di fare i conti con una precisione quasi millimetrica. Rispetto al 2021, pertanto, l’anno scorso le famiglie e le imprese italiane hanno subito un aumento dei costi a causa dei rinc ...