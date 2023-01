Il Bologna vince | il Lecce cede alla Salernitana

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 28 gennaio 2023) E' iniziata oggi la 20ª giornata di Serie A. Ad aprire le danze, nel pomeriggio, è stata la sfida trae Spezia. I rossoblu hanno conquistato tre preziosi punti davanti ai loro tifosi al Dall'Ara. Posch al 37? e Orsolini al 77? hanno mandato ko lo Spezia, salendo così in nona posizione in classifica, a pari punti col Torino. Nella sera, invece, è stato il turno di: la squadra pugliese è stata sconfitta in casa. Dia ha sbloccato il match al 5?, mentre al 20? Vilhena ha segnato la rete del raddoppio. A poco è servito il gol di Strefezza al 23?: la sfida è terminata 1-2.