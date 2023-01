Il Bayern non sa più vincere | 1 - 1 anche con l' Eintracht E l' Union Berlino sale a - 1

(Di sabato 28 gennaio 2023) Due notizie, una più sorprendente dell'altra. La prima è che in Germania quest'anno c'è un campionato equilibrato. La seconda è che ilMonaco, nel 2023, non è ancora mai riuscito a. ...

... come ha confermato in conferenza stampa il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, chea ... Finora ci sono stati sondaggi da parte di Chelsea e Manchester United ma ilMonaco, ancora alla ...Due notizie, una più sorprendente dell'altra. La prima è che in Germania quest'anno c'è un campionato equilibrato. La seconda è che ilMonaco, nel 2023,è ancora mai riuscito a vincere. Nella terza partita dell'anno solare i bavaresivanno oltre l'1 - 1 in casa contro l'Eintracht Francoforte. Decidono i gol di Sané al ...

Continua a deludere la squadra di Nagelsmann. I rivali del Napoli in Champions pareggiano con gol del solito Kolo Muani Frankfurt's French forward Randal Kolo Muani celebrates his 0 - 1 during ...La capolista si fa rimontare dalla squadra di Francoforte dopo il gol di Sané: è il terzo pareggio consecutivo. Nel 2023 gli uomini di Nagelsmann non sono ancora riusciti a fare bottino pieno ...