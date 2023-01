Il Bahrein inaugura in Italia il suo dialogo interreligioso

Leggi su formiche

(Di sabato 28 gennaio 2023) Il Regno di Bahrain intensifica la propria centralità diplomatica a livello internazionale attraverso la promozione di principi e valori che favoriscono la coesistenza umana pacifica, partendo dal. E per proiettare questo standing in Europa ha scelto Roma. L’Ambasciata del Bahrain, insieme al King Hamad Global Centre for Peaceful Coexistence, ha presentato nella serata di giovedì 26 gennaio la Bahrain Declaration, iniziativa dimolto sentita a Manama. Intervenendo alla cerimonia, Sua Eccellenza l’Ambasciatore del Bahrain in, Naser Al Belooshi, ha affermato che il lancio della Dichiarazione dall’, in un contesto internazionale critico, rappresenta un momento decisivo per la promozione di tutte le forme di coesistenza pacifica, come dichiarato nel ...