IceLab trionfa agli Europei | Federica Pesenti | “Un successo che ci riempie di entusiasmo”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 28 gennaio 2023) Bergamo. Oro per Sara Conti e Niccolò Macii, argento per Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, più bronzo per i tedeschi Annita Hocke e Robert Kunkel. A Espoo,che si stanno disputando in Finlandia, l’Italia ha conquistato i primi due gradini del podio, ma il vero vincitore è, che sul podio ha portato tre coppie. Un en plein storico per il laboratorio che “cidi grande”, ammette la presidente. “Il lavoro sulle coppie di artistico parte da molto lontano, dalla coppia Marchei-Hotarek e da Della Monica-Guarise, che si allenavano ine hanno passato il testimone a questi giovani ragazzi che si stanno dimostrando all’altezza. Li ho sentiti, erano veramente contenti: avranno modo di metabolizzare ...