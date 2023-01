Icardi | “Io e Keita non siamo amici | ha iniziato a scrivere a Wanda”

(Di sabato 28 gennaio 2023) Continua la telenovela che vede come protagonisti MauroNara. Nel nuovo scandalo spunta un altro personaggio,Balde, con il quale, secondo quanto raccontato dall’argentino, la donna lo avrebbe tradito.è stato contattato dal giornalista di Intrusos Guido Záffora, che ha riportato la sua versione dei fatti: “Parlo da un po’ con Mauroe sta male. È sorpreso. Mi conferma che questo discorso non è di adesso.le scrive da molto tempo. Mi dice che sapeva dei commenti, degli audio, delle foto e chegli dice tutto”. Sul legame tra Mauro enon ha dubbi: “Non è mio amico, era solo un mio compagno di squadra all’Inter. Haa mandare messaggi a ...

Più passano i giorni più la storia di tradimenti e ricatti, che vede protagonista Wanda Nara , MauroBalde , si arricchisce di dettagli e le notizie, che sono emerse nelle ultime ore, sembrano essere quelle più veritiere. Simona Guatieri, la moglie del calciatore senegalese, sembrava ...La replica di Simona Guatieri Ma se davvero Wanda Nara tradisce MauroconBaldé, a questo punto è la moglie del calciatore dello Spartak Mosca a dire la sua. Simona Guatieri ha ...

"Icardi ha saputo che Wanda e Keita si erano incontrati in un albergo di Dubai", ha detto il giornalista spagnolo nel programma condotto da Florencia de la Ve. Ecco la versione di Icardi attraverso le ...